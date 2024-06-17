Сбежавший в США Разин забросил могилу 16-летнего сына

Kp.ru: уехавший в США Разин забросил могилу сына на Троекуровском кладбище

Фото: РИА «Новости»

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин забросил могилу 16-летнего сына на Троекуровском кладбище, сообщила kp.ru. По информации издания, мемориальный комплекс лишь снаружи выглядит почти достроенным, но внутри строения навалены холсты и доски.

Разин похоронил сына в 2017 году. По словам продюсера, смерть наследника стала болью всей его жизни. В память о ребенке он начал строить памятник на Троекуровском кладбище.

«Могила моего сына стоит почти три миллиона евро. Это будет самое крупное сооружение на кладбищах в Европе. Мне только фундамент обошелся в миллион долларов», — рассказывал он в 2022 году.

Тогда же он отмечал, что монумент почти готов и его откроют для посещения. Однако этого не произошло: дорогостоящая стройка застопорилась, а сам Разин сбежал в США.

По данным kp.ru, внешне мемориальный комплекс действительно выглядит почти готовым, но внутреннее убранство говорит об обратном — там просто свалены холсты и доски.

Издание отметило, что в 2019 году Разин предположил, что его сын погиб из-за порчи. По его словам, смерть молодого человека исследовали «десять академиков и докторов наук». Работа шла три месяца. В итоге специалисты пришли к выводу, что причиной смерти стала внезапная остановка сердца.

«Острый миокардит, который бывает на один миллион случаев», — подчеркнул продюсер.

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