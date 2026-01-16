Сбежавший в Израиль комик Шац ответил на обвинения в переобувании

Уехавший из России в Израиль комик и телеведущий Михаил Шац* заявил, что привык к обвинениям в переобувании. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном на YouTube .

Говоря о жизни в Израиле, Шац* отметил, что видит у евреев много качеств, которые позволяют ему гордиться своей принадлежностью к этому народу. Интервьюер с иронией предположил, что из‑за таких слов ведущего могли бы обвинить в переобувании.

«Будут и такие мнения. Я уже к ним привык абсолютно за это время», — ответил комик.

Он добавил, что считает нормальным, когда у человека на протяжении жизни меняются взгляды.

Ранее активисты призывали проверить дочь комика на причастность к финансированию ВСУ.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.