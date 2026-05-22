Самец шпорцевой кукушки в Московском зоопарке обрел опекуна

В преддверии большого сольного концерта группа «Кино» взяла под опеку шпорцевую кукушку в Московском зоопарке и направила на ее содержание часть средств, заработанных при продаже билетов. Об этом сообщила пресс-служба коллектива.

«Часть средств от проданных билетов на концерт в „Лужниках“ мы отправили на поддержку шпорцевой кукушки в Московском зоопарке», — объявил продюсер Александр Цой.

Шпорцевая кукушка отличается от привычной россиянам европейской тем, что сама строит гнезда и заботится о потомстве. В Московском зоопарке с 1996 года обитает самец, летом 2023 года его перевели из правого крыла «Дома птиц» в один из вольеров «Авиарии».

Рацион хищника состоит в основном из животных кормов. Группа «Кино», по информации на сайте зверинца, стала его единственным опекуном.

Ранее опекуна обрели белые лебеди. О них позаботился Московский нефтеперерабатывающий завод.