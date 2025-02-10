«Самая красивая на Троекуровском». На могилу Анастасии Заворотнюк начали водить экскурсии

По данным журналистов, последнее пристанище актрисы на Троекуровском кладбище вызывает интерес не только у ее поклонников. Они приносят на ее могилу свежие цветы практически каждый день.

Экскурсоводы, показывающие туристам могилы знаменитостей, похороненных на более старой территории кладбища, водят небольшие группы в количестве от пяти до шести человек и к месту ее упокоения.

«Мы включили могилу Насти в программу, потому что она самая красивая на Троекуровском. Захоронению нет еще и года, но посмотрите, как все оформлено, как будто тут поработал декоратор», — рассказал один из экскурсоводов.

Могилу актрисы окружают небольшие ели, а в центре расположены цветы, свечи и игрушки, принесенные ее поклонниками.