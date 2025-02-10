«Самая красивая на Троекуровском». На могилу Анастасии Заворотнюк начали водить экскурсии
ТВЦ: экскурсоводы начали водить группы туристов на могилу Анастасии Заворотнюк
На могилу звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк начали водить экскурсии. Об этом сообщил телеканал «ТВ Центр».
По данным журналистов, последнее пристанище актрисы на Троекуровском кладбище вызывает интерес не только у ее поклонников. Они приносят на ее могилу свежие цветы практически каждый день.
Экскурсоводы, показывающие туристам могилы знаменитостей, похороненных на более старой территории кладбища, водят небольшие группы в количестве от пяти до шести человек и к месту ее упокоения.
«Мы включили могилу Насти в программу, потому что она самая красивая на Троекуровском. Захоронению нет еще и года, но посмотрите, как все оформлено, как будто тут поработал декоратор», — рассказал один из экскурсоводов.
Могилу актрисы окружают небольшие ели, а в центре расположены цветы, свечи и игрушки, принесенные ее поклонниками.