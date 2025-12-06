Яну Поплавскую возмутило поведение Филиппа Киркорова, который назвал Аллу Пугачеву королевой российской эстрады. Об этом артистка написала в Telegram-канале.

Знаменитость напомнила, что исполнительница хита «Миллион алых роз» называла россиян холопами, а брак с самим Киркоровым — фиктивным. Однако поп-короля это не смутило.

«Киркоров демонстрирует свою преданность Пугачевой, предательнице Родины, оправдательнице террористов. Король голых вечеринок <…>, сам едва отмылся от позора, решил, что может отмывать других. Вот к чему приводит всепрощение», — отметила Поплавская.

Актриса добавила, что не удивится появлению певца на всех федеральных каналах в новогоднюю ночь, несмотря на его неоднозначные поступки.

Ранее Поплавская раскритиковала защитников Ларисы Долиной после дела с квартирой. Она указала, что за пострадавшую и оставшуюся без денег и жилья Полину Лурье никто не вступился.