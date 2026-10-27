Саксофонист Бутман анонсировал джазовый номер с певцом Shaman

Певец Shaman (Ярослав Дронов) исполнит композиции в джазовом стиле на юбилейном концерте саксофониста Игоря Бутмана. Об этом музыкант рассказал газете «Петербургский дневник» .

Концерт состоится 1 ноября в петербургском БКЗ «Октябрьский». В программе также примут участие Лариса Долина, Сергей Мазаев, Варвара Убель и Фантине.

По словам Бутмана, с Дроновым его познакомил директор певца Александр Качан. Саксофонист отметил, что артист глубоко разбирается в музыке, не боится экспериментов и разделяет страсть к ударным инструментам. Музыканты уже сделали совместную запись для телевидения в составе джазового квартета.