Мама певицы Саши Project Кабунина сообщила, что с дочерью все в порядке

Информацию о том, что певица Саша Project (настоящее имя — Александра Гинзбург) якобы находится в коме после попытки суицида, 360.ru прокомментировала мама звезды нулевых Маргарита Кабунина. Она сообщила, что с дочерью все в порядке.

«Отстаньте вообще от нашей семьи. Я не знаю, кто это запустил. <…> Уже замучили. <…> С ней все в порядке», — заявила Кабунина.

По данным Telegram-канала Baza, 38-летнюю Александру доставили в реанимацию НИИ имени Склифосовского. Женщина пыталась совершить самоубийство, заявили авторы поста.

В середине нулевых Сашу Project называли «русской Бритни Спирс». В 2003 и 2005 годах она выпустила два альбома. После окончания карьеры Гинзбург сообщила, что ее здоровье подорвали несколько косметических операций.

Ранее стало известно, что певица Марина Хлебникова стала инвалидом третьей группы. Причина состояния артистки — ревматоидный артрит.