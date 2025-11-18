С Киркорова хотят взыскать 12 млн рублей за просроченный кредит

ТАСС: с Киркорова хотят взыскать 12 млн рублей в счет задолженности по кредиту

Компания «Социум трейд» намерена взыскать с певца Филиппа Киркорова 12 миллионов рублей суммы кредита и пени в рамках иска о задолженности по договору. Об этом ТАСС сообщил представитель артиста Роман Кузьмин.

По его словам, Киркоров действительно оформлял кредит, но договаривался с прошлым руководством об организации новогоднего корпоратива в 2022 году в счет долга. Выступление состоялось.

Кузьмин отметил, что разбирательство в суде пройдет в закрытом режиме для защиты личных данных звезды.

В «Социум трейде» уточнили, что Киркоров в 2020 году оформил кредит в Московском кредитном банке. Затем МКБ с согласия Киркорова уступил право требования АО «Социум трейд», потому что артист не вернул долг в полном объеме.

В ноябре 2024 года Киркорова объявили в розыск из-за штрафов на элитный автомобиль Rolls-Royce.