«С хорошим счетом в банке». Прохор Шаляпин показал новую жену

На премьеру сериала «Три сестры» от платформы KION певец Прохор Шаляпин пришел с кондитером Ольгой Вашуниной, на которой женился на проекте «Свадьба вслепую». За время съемок он сблизился с экранной супругой, сообщил StarHit .

«У нас прекрасные теплые отношения. Насколько серьезно все зайдет, одному Богу известно. Люди рожают по трое детей, разводятся и ненавидят друг друга, а вы от нас чудес хотите! Я Ольгу ценю, уважаю, она многого добилась, нажила имущество, обеспеченная, с хорошим счетом в банке», — сказал Шаляпин.

Совместное путешествие на шоу сблизило пару. Шаляпин и Вашунина вели себя на премьере, как влюбленные — много обнимались и целовались. По опыту певца, первые три года брака — самые счастливые, затем придется работать над отношениями или расставаться. Мужчина пошутил, что от него уходят только на небеса.

По правилам проекта «Свадьба вслепую» жених и невеста познакомились на бракосочетании. Им дали неделю на сближение, после которой нужно решить, стоит ли продолжать отношения. Вашунина, известная как соведущая Рената Агзамова на шоу «Кондитер», представила Шаляпина детям, а он ее — маме и подруге.