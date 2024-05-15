«Рвется выступать». Сын Куклачева опроверг возвращение отца на сцену | 360°

Знаменитости 15 мая 2024, 18:51 «Рвется выступать». Сын Куклачева опроверг возвращение отца на сцену Сын Куклачева Дмитрий заявил, что о возвращении отца на сцену говорить еще рано РИА «Новости»

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Дрессировщика кошек Юрия Куклачева накануне выписали из больницы, он сразу же пообещал поклонникам в скором времени вернуться на сцену. Однако его сын Дмитрий назвал это преждевременным решением.

«Папа позвал всех на новое шоу в сердцах. Так как он боец, то уже рвется выступать и говорит о возвращении на большую сцену», — отметил сын дрессировщика.

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По его словам, на самом деле артист пока восстанавливается в санатории, поэтому о конкретных сроках его выступлений говорить рано.

Сын Куклачева пояснил, что о дальнейшем творческом пути именитого дрессировщика станет известно в начале июля. Он порекомендовал поклонникам отца набраться терпения и подождать.

Юрий Куклачев оказался в больнице 12 апреля с инфарктом. Медики прооперировали его и направили на реабилитацию в санаторий. Оттуда артист записал видеообращение для поклонников, заявив, что скоро вернется на сцену.