Русский актер прорвался в популярный американский сериал «Белый лотос»

В третьем сезоне популярного американского сериала «Белый лотос» сыграл российский актер Юрий Колокольников. Кадрами с ним поделился в своем Telegram-канале режиссер Максим Шишкин.

«Если вы задавались вопросом, куда после финала пошел Ронин, то знайте: он отправился в „Белый лотос“», — уточнил он.

Ранее Колокольников исполнил главную роль в приключенческом фильме Шишкина «Последний Ронин».

В январе прошлого года были предположения о том, что в новом сезоне сериала сыграет имеющий российское гражданство сербский актер Милош Бикович. Однако после критики артиста Министерством иностранных дел Украины кинокомпания HBO отказалась сотрудничать с ним. В ведомстве тогда заявили, что Бикович поддерживает Россию.

В феврале журналисты рассказали, что вместо сербского актера в «Белом лотосе» сыграет его болгарский коллега Джулиан Костов.