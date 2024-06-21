«Руки тряслись от стыда». Ургант рассказал о стриптизерше на юбилее Боярского

Телеведущий Иван Ургант рассказал, как побывал на юбилее певца Михаила Боярского. Подарком для артиста стал танец в исполнении стриптизерши, поделился шоумен на YouTube-канале режиссера Николая Солодникова .

По словам телеведущего, в 12-летнем возрасте он сначала приехал на юбилей дедушки в Дом актера, а после вместе с отцом отправился отмечать 40-летие Боярского. Друзья артиста заказали ему на праздник танцовщицу, которая разделась перед именинником.

«Вышла женщина, сняла с себя все и села на Михаила Сергеевича так же, как он садился на коня в любом из фильмов Юнгвальд-Хилькевича. Женщина оголила грудь Михаилу Сергеевичу прямо в лицо. Она на нем извивалась. Мне было 12 лет. Мне было так стыдно, у меня руки тряслись», — вспомнил Ургант.

Он добавил, что после этого к нему подошел Боярский, который сказал, что ему было тоже неловко.

«А ведь я видел, что ему не было неловко», — с юмором уточнил телеведущий.

Во время того же интервью Ургант дал пощечину журналисту. Легкий удар он в шутку нанес Солодникову после рассказа о недокуренной сигарете, выброшенной в канал Грибоедова.