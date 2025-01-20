«Рожден в Австрии». Шварценеггер прокомментировал новости об отъезде из США из-за Трампа

Шварценеггер опроверг заявления о том, что он хочет уехать из США из-за Трампа

Знаменитый актер и бывший губернатор Калифорнии от республиканцев Арнольд Шварценеггер прокомментировал новости о том, что он хочет покинуть США из-за избранного президента Дональда Трампа, от которого он якобы «устал». Публикация об этом появилась в его официальном аккаунте в соцсети Х .

«Не верьте фейковым новостям. Я был рожден в Австрии, но сделан в Америке, и я никогда бы не покинул ее», — написал он.

На выборах в США Шварценеггер выступал в поддержку вице-президента и кандидата на пост президента от Демократической партии Камалы Харрис. Он говорил, что сделал такой выбор, так как считает, что Трамп не способен решить проблемы жителей Америки.

Ранее актер Арнольд Шварцнеггер заявлял, что в прошлом намеренно препятствовал карьере коллеги Сильвестра Сталлоне. Актер рассказал, что специально поспособствовал тому, чтобы Сталлоне сыграл в комедийном боевике «Стой! Или моя мама будет стрелять», полагая, что эта роль окажется неудачной для его конкурента.