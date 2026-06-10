Роза Сябитова заявила, что теперь предпочитает отдыхать в России

Популярная телесваха Роза Сябитова рассказала Общественной службе новостей , что в последнее время выбирает для отдыха внутренние направления и не стремится посещать зарубежные курорты.

В прошлом Сябитова часто отдыхала за границей и особенно любила ездить в Индию. Однако, по ее словам, неприятные инциденты во время поездок изменили ее отношение к путешествиям. Телеведущая отметила, что в каждой стране есть свои традиции и обычаи, которые могут быть неизвестны туристам, поэтому важно все изучить, прежде чем отправляться в поездку.

Сейчас знаменитость предпочитает отдыхать в пределах России, а лучшим местом считает свое загородное имение в Подмосковье. Сябитова призналась, что любит копаться в огороде, и считает это самым лучшим отдыхом.