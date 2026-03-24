Роза Сябитова рассказала, что едва не попала в тюрьму в Таиланде из-за случайного оголения спины в храме
Известная телеведущая Роза Сябитова поделилась своими предпочтениями в отношении отдыха. Она призналась, что предпочитает проводить отпуск в России, основываясь на своем негативном опыте зарубежных поездок. Подробности теледива раскрыла в беседе с Общественной Службой Новостей.
Сябитова рассказала, что у нее был неприятный случай во время путешествия за границу, который чуть не привел к серьезным последствиям.
«В Таиланде меня чуть не посадили в тюрьму. Это было ужасно. Я зашла в местный храм и не заметила, что сзади у меня оголилась спина и были видны шорты. На меня набросился монах с дубиной и начал гнаться. Мне повезло, что он меня не догнал», — поделилась Сябитова.
Телеведущая подчеркнула важность изучения местных законов перед поездкой и отметила, что для себя решила: отдыхать будет только в России.