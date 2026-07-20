Роза Сябитова посоветовала не искать пару на работе

Сваха и телеведущая Роза Сябитова предупредила, что служебные романы часто заканчиваются увольнением одного из партнеров, а для знакомства лучше выбирать массовые и специализированные площадки, сообщает ИА НСН .

Сябитова прокомментировала данные о том, что около трети россиян хотя бы раз в карьере заводили служебные романы.

Она объяснила, что искать пару на работе не стоит. По ее словам, такие отношения нередко приводят к увольнению одного из партнеров.

Сябитова заметила, что для первого общения лучше подходят места массовых мероприятий, фестивали и специализированные площадки. Она добавила, что выбор места для знакомства зависит от целей человека.