Роза Сябитова: «Брак нельзя сохранять, если страдают дети»

Ведущая «Давай поженимся!» Роза Сябитова обозначила, что семью не следует сохранять, если дети сталкиваются с насилием или психологическими травмами, сообщает NEWS.ru .

Сябитова считает, что попытки сохранить брак ради детей бессмысленны, если ребенок страдает физически, эмоционально или психологически. По ее мнению, взрослые должны решать свои конфликты, не причиняя вреда детям.

«Брак нельзя сохранять, если страдают дети — физически, эмоционально, психологически. У меня прямо триггер включается, когда я вижу, как ребенок плачет в семье», — цитирует Сябитову Москва 24.

Ведущая рассказала, что выросла в семье алкоголиков и была заложницей конфликтов родителей.

«Единственное, о чем я мечтала в детстве, — чтобы родители развелись, чтобы этот ад закончился. Чтобы нам, детям, учиться дали, уроки делать», — призналась она.