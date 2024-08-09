«Российское жлобство». Рынска разнесла Укупника за хамскую парковку в Юрмале

Рынска: машина певца Укупника на парковке в Юрмале заняла 3 места для инвалидов

Певец Аркадий Укупник в Юрмале неправильно припарковал автомобиль, заняв места для людей с ОВЗ. Фото с места событий разместила в своем Telegram-канале журналистка Божена Рынска.

«В Юрмале, как я уже писала, в разгаре курортный сезон, а вместе с ним в разгаре и российское жлобство», — написала она.

Журналистка к посту приложила фотографию, уточнив, что ее сделали возмущенные латыши. На кадрах видно синюю иномарку, которую оставили против всяких правил.

«Знаете, кто это вот так ставит машину у юрмальского супермаркета? Одну — на три инвалидных места?! Это Аркадий Укупник», — пояснила Рынска.

Позже она разместила скриншот с ответом супруги Укупника Натальи, с которой связались местные СМИ. Она объяснила журналистам, что певец только высадил друзей и сразу покинул место парковки. Однако Рынска не поверила в эту версию.

Ранее в Москве жена Укупника сбила пешехода. Ее адвокат рассказал 360.ru, что человек перебегал дорогу на красный свет светофора, поэтому никаких претензий никто не имеет.