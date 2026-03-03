Российский драматург Николай Коляда рассказал о своем отношении к кино и театру накануне госпитализации

Российский драматург, режиссер, основатель екатеринбургского «Коляда-Театра» Николай Коляда рассказал о своем отношении к кино и театру. Он поделился с изданием «7Дней» воспоминаниями о съемках в фильме «Тюльпаны» и о работе в театре накануне своей госпитализации.

Коляда признался, что к кино он равнодушен, но когда его зовут сниматься, он соглашается. Режиссер вспомнил случай на съемках, когда его, загримированного и одетого в костюм, выгнали из шатра, где наливали чай.

«Я вышел и сказал сам себе: „Коля, ты профессор театрального института, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, а тебя все на три буквы посылают. На хрен тебе это кино?!“ — рассказал Николай Владимирович.

Драматург также поделился своими мыслями о работе в театре. Он вспомнил историю про Галину Волчек, которая не хотела ни сниматься в кино, ни играть на сцене.

«Я, наверное, у нее научился этому — тоже не хочу. Мне нравится ставить спектакли и писать пьесы», — признался Коляда.

Николай Коляда рассказал, что первую пьесу он написал в 1983 году. Тогда он поступил в Литературный институт, учился на отделении прозы у Вячеслава Максимовича Шугаева. В мыслях театр его не отпускал, и на третьем курсе он написал пьесу «Играем в фанты».

«Чем-то получилось похоже на сюжет фильма „Дорогая Елена Сергеевна“ Эльдара Рязанова. И, представляете, эта пьеса разлетелась по стране мгновенно. Ее единовременно поставили около ста театров России!» — поделился Николай Владимирович.

В понедельник, 2 марта, стало известно о смерти Николая Коляды. Он умер после тяжелой болезни.