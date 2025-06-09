Российская регбистка Яна Данилова призналась, что мечтает о семье и о детях

Известная российская регбистка Яна Данилова ведет насыщенную жизнь. Она участвует в телепроектах, путешествует, прыгает с парашютом и находит время для других увлечений. При этом 29-летняя спортсменка не забывает и о мечте создать свою семью. В интервью сайту «Страсти» она поделилась мыслями о том, какого человека хотела бы видеть рядом с собой.

Данилова призналась, что на данный момент ее сердце свободно. Она подчеркнула, что в отношениях для нее важно не ограничение, а глубокое взаимопонимание.

«Думаю, что рядом со мной должен быть кто-то настолько же отбитый и живущий на полную, как и я, либо наоборот. Наоборот — это очень спокойный и уравновешенный, потому что внутри меня есть обе эти противоположности, и каждый из них по-своему проявляется», — сообщила Яна.

Хотя у Даниловой пока нет точного плана, как все должно быть, она уже представляет себе картинки семейной жизни и мечтает о детях.

«Я мечтаю о семье и о детях. У меня уже выстроены какие-то картинки в голове относительно этого. Я обожаю детей, и я уверена, что когда-нибудь это обязательно станет частью моей жизни», — поделилась спортсменка.

При этом для нее важно «прийти в семью через настоящее и глубокое чувство», а не строить целенаправленные планы.