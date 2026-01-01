Россиянин пришел на концерт Rammstein и получил тортом в лицо

Известная своим эпатажным поведением немецкая группа Rammstein вернулась к прежним выходкам. Барабанщик коллектива Джо Летц во время концерта в Таиланде швырнул торт в лицо зрителю из России. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По словам одного из туристов, который стал свидетелем выходки артиста, шоу ему понравилось, но необычный перформанс изменил все впечатление. Кому-то из зрителей повезло еще меньше, потому что лидер группы Тилль Линдеманн бросал в них рыбу, которую доставал из стоящего на сцене таза.

Бросание тортами и живой рыбой — давняя часть шоу Rammstein, за которую их неоднократно критиковали. На какое-то время коллектив отказался от этого, но сейчас снова к ней вернулся, напугав неподготовленных зрителей.

В 2018 году на сольном концерте в Новосибирске лидер Rammstein Тилль Линдеманн закидал зрителей кишками разрезанной селедки и целыми рыбинами. Кроме того, артист показал свое умение играть на балалайке, которую после исполнения соло разбил.