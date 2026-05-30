Россияне восхитились необычным увлечением Кучерены

Председатель Общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена удивил пользователей соцсетей своим увлечением спортивными бальными танцами. Видео с тренировки опубликовала в Instagram* трехкратная чемпионка мира Марина Каташинская.

Танцовщица рассказала, что Кучерена занимается у нее и не побоялся начать обучение с нуля, несмотря на высокий статус и карьеру.

«Для многих людей статус становится причиной закрыться в рамках образа. Но по-настоящему великие люди не боятся оставаться живыми», — написала Каташинская.

Спортсменка отметила, что человек, добившийся больших высот, смог открыться новому увлечению.

Пользователи соцсетей поддержали чиновника. Его назвали ярким примером того, что человеку не стоит бояться новых занятий и менять привычный образ.

Анатолий Кучерена также известен как адвокат бывшего сотрудника АНБ США Эдварда Сноудена.

