Россияне восхитились необычным увлечением Кучерены
Глава Общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена занялся танцами
Председатель Общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена удивил пользователей соцсетей своим увлечением спортивными бальными танцами. Видео с тренировки опубликовала в Instagram* трехкратная чемпионка мира Марина Каташинская.
Танцовщица рассказала, что Кучерена занимается у нее и не побоялся начать обучение с нуля, несмотря на высокий статус и карьеру.
«Для многих людей статус становится причиной закрыться в рамках образа. Но по-настоящему великие люди не боятся оставаться живыми», — написала Каташинская.
Спортсменка отметила, что человек, добившийся больших высот, смог открыться новому увлечению.
Пользователи соцсетей поддержали чиновника. Его назвали ярким примером того, что человеку не стоит бояться новых занятий и менять привычный образ.
Анатолий Кучерена также известен как адвокат бывшего сотрудника АНБ США Эдварда Сноудена.
*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.