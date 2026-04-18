Роналду почувствовал недомогание в конце матча с «Аль-Иттифаком»

Нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» и звезда футбола Криштиану Роналду был заменен на 89-й минуте матча с «Аль-Иттифаком» из-за плохого самочувствия. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на Record.

Главный тренер команды Жорже Жезуш рассказал журналистам, что футболист направился в подтрибунные помещения и больше не появлялся перед болельщиками в тот вечер. По словам наставника, Роналду изначально не должен был выходить на поле после перерыва из-за проблем с животом и плохого настроения.

Несмотря на произошедшее, команда Роналду одержала победу в матче 29-го тура Про-лиги. Единственный гол забил Кингсли Коман на 31-й минуте первого тайма.