Рома Зверь назвал уважение секретом счастливого брака
Музыкант Роман Билык, более известный как Рома Зверь, празднует в 2025 году 20-летие брака. Перед концертом в Лужниках исполнитель дал интервью ИА НСН.
В ходе беседы артист поделился рецептом успешного супружества.
«В этом году у нас 20 лет совместной жизни с супругой. В чем секрет сохранения отношений? Секрет крайне прост: должно быть уважение», — отметил музыкант.
По его словам, без взаимоуважения совместное проживание бессмысленно. А вот ссоры и выражение недовольства в семье Зверь назвал нормой.
