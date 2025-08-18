Рома Зверь назвал уважение секретом счастливого брака

Музыкант Роман Билык, более известный как Рома Зверь, празднует в 2025 году 20-летие брака. Перед концертом в Лужниках исполнитель дал интервью ИА НСН .

В ходе беседы артист поделился рецептом успешного супружества.

«В этом году у нас 20 лет совместной жизни с супругой. В чем секрет сохранения отношений? Секрет крайне прост: должно быть уважение», — отметил музыкант.

По его словам, без взаимоуважения совместное проживание бессмысленно. А вот ссоры и выражение недовольства в семье Зверь назвал нормой.