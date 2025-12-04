Рок-певица Вагапова назвала Билана сумасшедшим трудоголиком

Солистка группы «Мураками» Диляра Вагапова поделилась своими впечатлениями о сотрудничестве с Димой Биланом в рамках телевизионного проекта «Голос». Об этом сообщил сайт « Страсти ».

Исполнительница назвала артиста сумасшедшим трудоголиком, который всегда находил для нее время, несмотря на напряженный график.

«Когда я сказала, что не буду петь на английском и буду рада песне на русском языке, он дал ту песню, которая мне близка», — отметила Вагапова.

По словам певицы, она познакомилась с Биланом еще до участия в шоу. Музыканты выступали на «Новой волне».