Рок-певица Вагапова назвала Билана сумасшедшим трудоголиком
Солистка группы «Мураками» Диляра Вагапова поделилась своими впечатлениями о сотрудничестве с Димой Биланом в рамках телевизионного проекта «Голос». Об этом сообщил сайт «Страсти».
Исполнительница назвала артиста сумасшедшим трудоголиком, который всегда находил для нее время, несмотря на напряженный график.
«Когда я сказала, что не буду петь на английском и буду рада песне на русском языке, он дал ту песню, которая мне близка», — отметила Вагапова.
По словам певицы, она познакомилась с Биланом еще до участия в шоу. Музыканты выступали на «Новой волне».