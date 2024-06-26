Родительский дом принцессы Дианы выставили на продажу

В Лондоне выставили на продажу бывший дом супругов Спенсеров — родителей принцессы Дианы. Об сообщила газета New York Post .

По данным издания, стоимость резиденции составила примерно 14 миллионов долларов. Таунхаус расположен в элитном районе Мейфэр. Авторы статьи отметили, что дом решили продать впервые за 20 лет.

Здание построили в начале 1980-х годов. Отец принцессы, граф Спенсер, приобрел его как подарок супруге — графине Рейн Спенсер. Дочь Диана нередко приезжала в таунхаус после развода с принцем Чарльзом.

В доме четыре этажа, его общая площадь составляет приблизительно 450 квадратных метров. Внутри расположены пять спален с гардеробными и ванными, одна из них мраморная. В здании также есть гостиная и библиотека. Одна из комнат оснащена выходом на крышу с террасой. Лицевая часть дома оформлена в кремовых тонах и декорирована лепниной.

Ранее в Новом Орлеане выставили на продажу дом, который снимали в сериале «Американская история ужасов». За историческое здание планируют выручить за 4,5 миллиона долларов.