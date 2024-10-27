Рисунок фломастерами Виктора Цоя продали на аукционе за рекордную сумму

Рисунок легендарного музыканта, поэта, актера и лидера группы «Кино» Виктора Цоя продали на торгах за рекордные 76,9 тысячи евро (более восьми миллионов рублей). Об этом сообщила пресс-служба аукциона современного искусства VLADEY.

«Продано!» прозвучало на сумме в 60 000 евро (более шести миллионов рублей) за работу Виктора Цоя — абсолютный мировой рекорд, превышение верхнего эстимейта в пять раз. Итоговая сумма с комиссией составила 76 972 евро», — уточнили организаторы.

На торги выставили рисунок Цоя с «квадратноголовым человечком». Большую часть работ музыканта составляют рисунки, выполненные фломастерами. Своей простотой, искренностью, лаконичностью они напоминают детское творчество.

Цой увлекался рисованием с детских лет. В юности он занимался в художественной школе, а потом поступил на оформителя в Ленинградском художественном училище имени Серова, но недолго проучился. После этого будущий музыкант пошел учиться в художественно-реставрационное училище по специальности «резчик по дереву».

Прошлым летом Центробанк выпустил памятную серебряную монету номиналом в три рубля, посвященную Виктору Цою.