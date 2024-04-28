Рианна вышла в свет в платье с глубоким декольте | 360°

Знаменитости 28 апреля 2024, 16:20 Рианна вышла в свет в платье с глубоким декольте Певица Рианна пришла на презентацию в платье с глубоким декольте IMAGO / Jeffrey Mayer / Global Look Press

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Известная певица Рианна появилась на публике в новом откровенном образе. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Исполнительница посетила презентацию своего косметического бренда Fenty Beauty в Лос-Анджелесе. Для мероприятия она выбрала бежевое платье-миди с глубоким декольте и добавила к нему коричневые босоножки на каблуках с завязками.

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Образ Рианны завершили анклет, кольца и несколько золотых браслетов. Девушка распустила волосы, а визажисты сделали ей макияж с нюдовой помадой и блестящими тенями.

Ранее поклонники Рианны пришли в ужас от ее откровенной фотосессии в образе католической монахини с частичной обнаженной грудью и ярко-красной помадой. Они обвинили ее в богохульстве и неуважении к верующим.

В марте певица приняла решение продать элитную двухуровневую квартиру в Лос-Анджелесе за 25 миллионов долларов. В жилье есть четыре террасы, кинозал и библиотека с камином.