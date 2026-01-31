Режиссера Жуана Канижу нашла мертвым домработница

Португальский режиссер Жуан Канижу скончался в возрасте 69 лет. Об этом сообщило местное издание Correio de Manha .

Канижу проживал в доме недалеко от поселка Вила-Висоза. Домработница обнаружила тело режиссера 29 января. О причинах смерти не сообщили.

Кинематографист родился 10 декабря 1957 года в городе Порту. Как режиссер дебютировал в 1988 году, сняв первый полнометражный фильм «Три минус я». Помимо работы в кино занимался театральными постановками. Ставил пьесы Юджина О’Нила и Дэвида Мамета.

В фильмографии Канижу такие проекты, как «Темная ночь», «Кровь от крови моей» и «Плохая жизнь». Картина «Темная ночь» принесла ему номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Фильм «Плохая жизнь» принес ему «Серебряного медведя» на Берлинском кинофестивале в 2023 году.

Канижу реализовал себя и как актер, снявшись в четырех проектах, один из которых — фильм «Лиссабонская история».

На момент смерти у Канижу остался незавершенный проект. Он работал над картиной «Постановка».