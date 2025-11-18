Режиссер Житинкин заявил, что готов пожертвовать спектаклем при плохом самочувствии актера

Режиссер Андрей Житинкин дал большое интервью сайту KP.RU . В беседе он рассказал о закулисной жизни театра.

Деятель культуры озвучил один из своих принципов, который предполагает отсутствие рисков для актеров. Он заявил, что готов пожертвовать представлением, если одному из участников стало плохо.

«В процессе игры актеры могут не осознавать своего состояния, это во-первых. А во-вторых, у актеров есть странная примета: если артист в прямом смысле слова умирает на сцене, то он попадает в рай», — отметил Житинкин.

По его словам, вероятно, такое поверье возникло из-за полного перевоплощения исполнителя в роль: надев чужую маску, превращаясь в иного персонажа, актер словно утрачивает собственную личность.