Режиссер Виленкин рассказал, что Пелагея покорила всех своей игрой на пробах в «Зубастой няне»

В России начались съемки семейной музыкальной комедии «Зубастая няня». Режиссер картины Денис Виленкин в беседе с ИА НСН рассказал, что певица Пелагея, исполняющая главную роль одинокой мамы семерых козлят Козетты, идеально прошла пробы.

По словам постановщика, кастинг был долгим: создатели искали прежде всего певицу.

«Пелагея идеально прошла пробы… и ни у кого не возникло мысли, что на ее месте может быть кто-то другой», — отметил он.

Виленкин назвал артистку невероятно требовательной к себе и талантливой актрисой. Он добавил, что адаптироваться дебютантке помогают атмосфера площадки и партнеры. Роль волка-вегетарианца Мориса Волконского исполнил Кирилл Зайцев.

Режиссер уточнил, что сюжет фильма полностью переработан по сравнению с одноименным мюзиклом прошлых лет от продюсера Лины Арифулиной. Изменились музыкальные партии и характеры героев.

«Это сюжетное, семейное, сказочное кино, но ни в коем случае не набор клипов. Песни и танцы являются частью сюжета, их нельзя выкинуть», — подытожил Виленкин.