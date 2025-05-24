Режиссер Цой пообещал неожиданные повороты в новом сезоне сериала «Фишер»

Александр Цой, режиссер второго сезона сериала «Фишер», раскрыл некоторые детали продолжения проекта. В эпизодах вновь появятся актеры Александр Яценко и Иван Янковский, отметил деятель культуры в беседе с ИА НСН .

По словам Цоя, в продолжении сериала следователь Евгений Боков останется в Москве, а в небольшом южном городке объявится новый маньяк.

«Естественно, я пересматривал первый сезон, изучал. Мне кажется, чтобы продолжать, надо знать историю», — отметил режиссер.

Он подчеркнул, что авторы проекта работали с консультантами, чтобы правильно передать атмосферу сериала. Цой пообещал зрителям неожиданные повороты сюжета и талантливую актерскую игру, добавил RT.