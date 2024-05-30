Режиссер Соколов назвал большим горем смерть актрисы Заворотнюк

Режиссер театра и кино Андрей Соколов поделился воспоминаниями о покойной актрисе Анастасии Заворотнюк. Ее смерть — большое горе, отметил деятель культуры в беседе с RT .

По его словам, артистка была светлой и яркой женщиной с большой буквы.

«Такое ощущение, что я потерял часть себя самого. Возникает такое острое чувство безысходности от того, что изменить, к сожалению, ничего нельзя», — высказался Соколов.

Заворотнюк и ее близкие сознательно вышли из информационного поля после новостей о болезни знаменитости. Такой поступок о многом говорит, отметил режиссер.