Режиссер Соколов назвал большим горем смерть актрисы Заворотнюк
Режиссер театра и кино Андрей Соколов поделился воспоминаниями о покойной актрисе Анастасии Заворотнюк. Ее смерть — большое горе, отметил деятель культуры в беседе с RT.
По его словам, артистка была светлой и яркой женщиной с большой буквы.
«Такое ощущение, что я потерял часть себя самого. Возникает такое острое чувство безысходности от того, что изменить, к сожалению, ничего нельзя», — высказался Соколов.
Заворотнюк и ее близкие сознательно вышли из информационного поля после новостей о болезни знаменитости. Такой поступок о многом говорит, отметил режиссер.