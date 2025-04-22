Кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире радиостанции Sputnik высказался о скульпторе и художнике Зурабе Церетели.

Артист назвал мастера выдающейся фигурой в российской культуре, отметив его огромный вклад.

«Он долгие годы возглавлял Российскую академию художеств, он ее в свое время спас», — заявил режиссер.

По его словам, монументальные и живописные работы скульптора — талантливые и самобытные произведения. Шахназаров обратил внимание на сочетание грузинского происхождения и русского воспитания автора в его творениях.

Скульптор скончался в ночь на 22 апреля. Причиной смерти стала остановка сердца.