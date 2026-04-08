Режиссер Максим Боев назвал работу с Серебряковым и Ароновой фантастикой

Продюсер и режиссер Максим Боев в интервью ИА НСН рассказал о своей новой картине «Хейтер», которая выходит в прокат 9 апреля. В фильме снялись Алексей Серебряков, Мария Аронова и Павел Деревянко.

Боев назвал работу с такими артистами «фантастикой» и подчеркнул, что они тщательно подходят к выбору материала и активно участвуют в доработке сценария.

Говоря о саундтреке, режиссер отметил, что в него вошла песня Алисы Вокс «Супермен», а также композиции Вячеслава Бутусова и группы UGLI.

Отвечая на вопрос о конфликте с Алексеем Чадовым, связанным с фильмом «За Палыча!», Боев заявил, что не держит зла на актера, хотя судебные разбирательства еще продолжаются.