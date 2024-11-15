Режиссер Люк Бессон: разновозрастные отношения в кино могут послужить источником для шуток

Французский режиссер и сценарист Люк Бессон выступил на онлайн-конференции форума «Культура. Медиа. Цифра» в Москве. В ходе мероприятия он поделился своими мыслями о разновозрастных отношениях в кино, сообщила Gazeta.SPb .

По словам знаменитости, подобные темы действительно могут стать основой для глубоких историй. Однако соответствующие сюжеты способны служить и источником для шуток, добавил деятель культуры.

«Вы вольны выбирать, все зависит от того, какую мысль вы хотите донести и какой истории хотите отдать предпочтение», — пояснил Бессон.

Он также сравнил любовь с водой, которая считается основой всего и принимает различные формы. Все определяют замыслы рассказчика, подчеркнул режиссер.