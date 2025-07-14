Режиссер Лебедев выразил мнение, что Александр Митта был недооценен

«Митта — абсолютно уникальный режиссер. Он, как никто другой, работал во всех жанрах и делал это с выразительной глубиной и мощным авторским взглядом. Я очень люблю его фильмы. Я учусь на них. И я очень люблю его самого», — отметил Лебедев.

По его словам, Митта был одновременно мудрым и в то же время ребячливым человеком.

«Это настоящий художник. И это огромная потеря. Мы общались, много общались. Он меня благословил на создание нового «Экипажа»...», — рассказал Лебедев.

Он также выразил мнение, что Митта был недооценен, но со временем «подлинная оценка придет».