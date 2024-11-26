Режиссер Кустурица: происходящее в промежутке между готовым фильмом и прокатом опасно для киноиндустрии

Сербский режиссер и актер Эмир Кустурица дал интервью « Известиям ». В ходе беседы он сравнил современный кинематограф с аттракционом и указал на «большой маятник показов и продаж».

По словам деятеля культуры, зрители продолжают ходить в кинотеатры ради развлечения, однако теперь фильмы можно посмотреть и дома, добавил RT.

«И все, что происходит в промежутке между готовым фильмом и его прокатом, на самом деле опасно для кинематографа», — заявил Кустурица.

Режиссер также призвал прекратить попытки подражать Голливуду. На его взгляд, такое решение станет ключом к развитию российской киноиндустрии.