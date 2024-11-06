Режиссер Кустурица предположил, что через 20 лет Олимпийские игры прекратят свое существование

Сербский режиссер Эмир Кустурица провел в Северной столице презентацию книги «Мятежный ангел», которая отображает трагические аспекты 25-летней давности, связанные с Югославией. В беседе с газетой « Петербургский дневник » он поделился мнением о происходящих в мире событиях.

По словам деятеля культуры, настоящее время называют в Европе постхристианским этапом. Кустурица выразил несогласие, напомнив, что в РФ живет активное христианство.

«Надо сказать, что не будет так, что останется только западная цивилизация со своей мягкой мощью. Это, кстати, можно было увидеть на открытии и закрытии Олимпийских игр в Париже. Это было такое неубедительное сатанинское произведение», — заявил режиссер.

На его взгляд, следующие Игры пройдут в таком же формате. Результатом станет закрытие мероприятия через 20 лет, добавил Кустурица.