Режиссер «Куклы» Бероев заявил, что нашел вдохновение для фильма в православном приюте

В студии радио «Комсомольская правда» актер и режиссер Егор Бероев обсудил новый фильм «Кукла». По сюжету, главная героиня пытается отыскать свою дочь после освобождения из колонии.

Бероев рассказал, что идея создания картин возникла после посещения православного приюта и общения с заключенными в колониях. По словам артиста, он хочет рассказать о жизни людей, столкнувшихся с трудностями.

«Мы с моим партнером-продюсером практически вкладывали в „Куклу“ свое, заработанное», — отметил режиссер.

Особое внимание Бероев уделил поиску исполнительницы главной роли. Среди 250 претенденток была выбрана Анна Панкратова из московской «Школы классического танца».