Режиссер Юрий Кара заявил, что хочет снять фильм об Овечкине
Российский режиссер Юрий Кара заявил, что жизнь и достижения хоккеиста Александра Овечкина, который 6 апреля стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, достойны экранизации. Об этом написал «Абзац».
«Снять, конечно, хотелось бы. Другое дело — он действительно такая уникальная личность, что артиста сложно будет найти», — отметил он.
По мнению режиссера, личность Овечкина настолько харизматична, оригинальна, мощна и обаятельна одновременно, что найти подходящего актера будет тяжело. Также Кара подчеркнул важность того, чтобы показать пример для молодых людей, рассказав о пути выдающегося спортсмена.
Уэйн Гретцки, легендарный канадский хоккеист, накануне решающего матча выразил надежду, что рекорд будет побит российским игроком.