Режиссер Герман призвал проучить западный кинематограф за блокировку российских фильмов

Режиссер и сценарист Алексей Герман — младший поделился своими опасениями относительно возможного возвращения голливудского и европейского кино на российские экраны. В интервью « Постньюс » он заявил, что такое развитие событий может негативно сказаться на отечественной киноиндустрии.

По словам деятеля культуры, отношение к западному кинематографу должно соответствовать той позиции, которую занимают иностранные прокатчики касательно российских фильмов. Зарубежные компании, пояснил Герман-младший, в последнее время вели себя недобросовестно, блокируя и отвергая российское кино, даже если оно создавалось без поддержки государства.

Режиссер подчеркнул необходимость «проучить» западных партнеров за их поведение, отметив, что они систематически обманывают и проявляют неуважение. Он призвал ввести жесткие квоты для западных картин.