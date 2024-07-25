Режиссер Быков рассказал о возвращении Хабенского к роли в третьем сезоне «Метода»
Зрители смогут увидеть актера Константина Хабенского в третьем сезоне детективного сериала «Метод». О возвращении артиста рассказал режиссер Юрий Быков, сообщила Gazeta.SPb.
Работа над новой частью психологического триллера начнется в августе. Съемочной группе предстоит посетить такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Выборг и Ярославль.
Выход картины намечен на 2025 год. Реализацией творческих задумок займется группа, создавшая первый сезон.
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