Режиссер Быков рассказал о возвращении Хабенского к роли в третьем сезоне «Метода»

Зрители смогут увидеть актера Константина Хабенского в третьем сезоне детективного сериала «Метод». О возвращении артиста рассказал режиссер Юрий Быков, сообщила Gazeta.SPb.

Работа над новой частью психологического триллера начнется в августе. Съемочной группе предстоит посетить такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Выборг и Ярославль.

Выход картины намечен на 2025 год. Реализацией творческих задумок займется группа, создавшая первый сезон.

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