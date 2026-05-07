Режиссер Бортко рассказал, почему профессора Преображенского сыграл не Броневой

Режиссер Владимир Бортко рассказал, почему не утвердил Леонида Броневого на роль профессора Преображенского в фильме «Собачье сердце». Об этом он сообщил в интервью KP.RU .

По словам Бортко, актер успешно проходил пробы, однако в итоге роль получил Евгений Евстигнеев.

«Броневой очень обижался. Он считал, что я его не взял, потому что он еврей. С ума сошел? При чем здесь — еврей, не еврей? Не в этом дело», — сказал режиссер.

Он пояснил, что при выборе актера ориентировался на образ профессора Преображенского, который, по его мнению, сделал сам себя. Кинематографист отметил, что именно это качество увидел в Евстигнееве.

«В книге написано: „И во время операции его толстые пальцы становились тонкими и гибкими“. Это правда. И для меня это было важно», — добавил Бортко.

В ходе беседы он также рассказал, что во время съемок фильма «Собачье сердце» одним из главных открытий для команды стал пес по кличке Карай. Собака вела себя на площадке как настоящий профессионал и могла служить примером даже для народных артистов.