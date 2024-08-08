Ревва не выступит в Санкт-Петербурге из-за «лучшего друга»

78.ru: концерт Реввы в Санкт-Петербурге отменили из-за его дружбы с Зеленским

Komsomolskaya Pravda
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Санкт-Петербурге решили отменить выступление комика и певца Александра Реввы. Предположительно, это произошло из-за теплых отношений артиста с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщили журналисты 78.ru.

По данным издания, Ревва должен был спеть в образе Артура Пирожкова 12 августа на мероприятии Roof Fest. Однако якобы из-за дружбы комика с Зеленским выступление убрали из программы.

Авторы статьи напомнили, что отец Реввы называл политика «лучшим другом» сына.

В 2022 году Ревва уехал из России в Испанию, но позже вернулся в страну. Недавно он участвовал в шоу «Звезды» на телеканале НТВ. Это возмутило актрису Яну Поплавскую, она призвала убрать из эфира «пирожка — предателя Донбасса».

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