«Репутация подмочена». Критик Соседов признал поражение в телешоу

Критик Соседов признал поражение в телешоу «Поймай меня, если сможешь»

Фото: РИА «Новости»

Музыкальный критик Сергей Соседов не слишком удачно выступил в телешоу «Поймай меня, если сможешь» и признал свое поражение. Об этом написало издание «Вокруг ТВ».

В популярном шоу артисты должны определить, кто из участников поет под фонограмму. В третьем выпуске передачи в команде звезд участвовали Сергей Соседов, Анна Ардова, Наташа Королева и Александр Панайотов.

Больше всех ошибался Соседов — он постоянно выбирал не тех участников и проигрывал. Ведущий проекта Владимир Маркони сказал критику, что на кону стоит его репутация.

«Подмочена со страшной силой. Замочена, я бы сказал. Меня Наташа чуть не замочила», — отреагировал Соседов.

Королева несколько раз выбирала правильных участников, но потом следовала советам Соседова и проигрывала.

Ранее Соседов рассказал, почему перестал слушать Аллу Пугачеву.

Свыше 35 соглашений на 160 млрд рублей. Зампред правительства Подмосковья Зиновьева — о результатах ПМЭФ

Вежливые люди на борту. Как в США отреагировали на визит «Адмирала Горшкова» на Кубу

Борьба за человеческий капитал. Какие задачи стоят по развитию городской среды в России

Импортозамещение, автопром и цифровизация. Главные направления развития Подмосковья обозначили на ПМЭФ

Правительство Москвы подписало соглашения для финансовой поддержки промышленных компаний

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте