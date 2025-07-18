Рэпера Face объявили в розыск по уголовной статье

В пятницу, 18 июля, МВД России объявило в розыск рэпера Face* (настоящее имя — Иван Дремин*). Информацию об этом опубликовали в базе ведомства.

«Основания для розыска: разыскивается по статье УК», — указали в карточке. Также в ней привели особые приметы артиста, в частности татуировки на лбу и под глазами.

О какой именно уголовной статье идет речь, правоохранители не уточнили.

Ранее стало известно, что в военкомате у рэпера Face* заподозрили психические расстройства. Он не смог пройти врачебную комиссию. Также медики обнаружили у музыканта ряд заболеваний.

*Признан в России физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.