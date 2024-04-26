Рэпер Серега посоветовал Shaman’у поменять текст песни | 360°

Знаменитости 26 апреля 2024, 18:17 Рэпер Серега посоветовал Shaman’у поменять текст песни Рэпер Серега посоветовал певцу Shaman’у поменять одну строчку в песне «Встанем» РИА «Новости»

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Рэпер Серега (Сергей Пархоменко) посоветовал певцу Shaman’у (Ярослав Дронов) поменять строчку в песне «Встанем». Он заявил в интервью News.ru, что она не соответствует общему замыслу трека.

Речь шла о словах «и песню затянем». По мнению Сереги, они не гармонируют с остальным текстом произведения. Однако саму композицию рэпер назвал великолепной.

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«Я уверен, что он старался. Но надо, чтобы кто-то посоветовал ему поправить эту строку, она в конкретном художественно-стилистическом контексте несовместима с высоким поэтическим посылом всей композиции», — высказался Серега.

Рэпер отметил, что в настоящее время только Shaman создает в России достойные патриотические песни. По мнению Сереги, отечественное культурное поле еще должно достичь уровня, на котором такие композиции будут восприниматься адекватно.

Артист подчеркнул важность исторического образования в этом контексте и выразил уверенность в том, что со временем в России сформируется уникальная культура, отличная от принятой на Западе.

Журналист Дмитрий Киселев рассказал о своем вкладе в карьеру Shaman. Два года назад он включил видео артиста в эфир своей программы, что позволило певцу приобрести широкую популярность.