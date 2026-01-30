Рэпер Рома Жиган положительно отреагировал на включение в санкционный список ЕС

Рэпер Роман Чумаков, выступающий под псевдонимом Рома Жиган, попал в санкционный список Европейского союза. Певец выразил удовлетворение ситуацией, сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Музыкант подчеркнул, что такое решение подтверждает правильность выбранного им направления.

«Ура! Значит, я на правильном пути. Я рад, что занимаюсь правильным благим делом», — заявил артист.

По словам Жигана, в настоящее время европейское объединение пропагандирует убеждения, которые чужды россиянам.