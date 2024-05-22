Рэпер Рич: надо находить людей в России, которые демонстрируют патриотизм не для галочки

Музыкант и рэп-исполнитель Рич (Ричард Семашков) в беседе с изданием «Абзац» призвал находить в стране неравнодушных людей, которые не демонстрируют патриотизм для галочки и отчетности, а искренне следуют этому чувству.

«Патриотизм — совершенно необходимая, фундаментальная вещь. Жалко, что люди, которые отвечают за него, порой сами в него не верят. Это надо менять», — сказал в интервью Игорю Кольке рэпер.

Рич считает, что всегда будут лицемеры, которые показывают так называемый ура-патриотизм, но, на его взгляд, это надо менять.

Сам музыкант пишет патриотические песни и время от времени выступает в Донбассе.